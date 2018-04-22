لقي أحد مسؤولي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مصرعه بكمين في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان أحد مسؤولي داعش المدعو "أبو أسعد السوداني" قتل مع مسلّحين اثنين، بكمين نُصب لهم في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

واشارت المصادر الى ان الكمين نفذته مجموعات مسلحة منشقة عن "داعش".

وخسر "داعش" مساحات واسعة كانت خاضعة تحت سيطرت في محافظة دير الزور، بفضل حملات عسكرية شنتها القوات الكردية، المدعومة من التحالف الدولي، من جهة، و القوات النظامية, المدعومة من روسيا، من جهة اخرى.

وانحسر وجود تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بعد هزائمه المتلاحقة في كلا البلدين وخسارته معاقله الرئيسية هناك، حيث أعلنت القوات العراقية والسورية مؤخراً عن تحرير كافة المناطق من سيطرة التنظيم، مؤكدة استمرار ملاحقة ما تبقى منه في مناطق محدودة.