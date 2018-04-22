أفادت مصادر مؤيدة، باندلاع معارك ، يوم الاحد، بين فصائل "الجيش الحر" ومجموعات مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف درعا.

واشارت المصادر، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الى ان المعارك وقعت عند أطراف بلدتي حيط والبكار بريف درعا الغربي..

وسبق ان اندلعت معارك في فصائل "الجيش الحر" و جماعات تابعة لـ"داعش " على أطراف بلدات حيط والبكار والجبيلية بريف درعا الغربي..

وتواردت انباء من مصادر معارضة منذ شهر اذار ان طائرات تابعة للنظام قصفت بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف درعا، في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة، منذ اتفاق "خفض التصعيد".

والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من المناطق الرئيسية في سوريا لا يزال عدد كبير من السكان فيها تحت سيطرة المعارضة .

وتوصلت الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران لاتفاق خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.