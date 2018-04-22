أصدرت وزارة التربية تعليمات لمدارس التضامن بدمشق من أجل تبرير غياب الطلاب خلال الفترة الحالية.

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وأوضح مصدر مسؤول في التربية ، في تصريح لـ(الوطن أون لاين)، أن الوزارة "أعطت التعليمات إلى جميع المدارس الموجودة في حي التضامن لتبرير غياب الطلاب خلال الفترة الحالية واعادة تعويض جميع الدروس التي تفوت الطلاب خلال فترة غيابهم".

وبالنسبة للكوادر الإدارية والتربوية، بين المصدر ان الكوادر "تستمر في الدوام في مدارسها دون أي انقطاع"، موضحا أن هذه التعليمات "ليست جديدة أو طارئة لأنها كانت مطبقة خلال الحرب على مناطق باب توما والقصاع وذلك تقديرا لوضع الطلاب ولعدم تعريضهم للخطر ولاتاحة الفرصة لاستمرار العملية التربوية في جميع المناطق".

وتاتي تعليمات وزارة التربية مع اطلاق الجيش النظامي عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى مناطق بجنوب دمشق، حيث تدور معارك في أطراف التضامن ومخيم اليرموك ومحاور الحجر الأسود والقدم.