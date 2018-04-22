صعد الجيش النظامي، صباح الأحد، من عملياته العسكرية، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق جنوب دمشق، وسط معارك على عدة محاور.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصفاً من الطيران الحربي استهدف مواقع لـ "داعش" في أطراف مخيم اليرموك ومحور سوق الثلاثاء في التضامن والحجر الأسود

وأشارت المصادر إلى ارتفاع وتيرة الاشتباكات على محاور القتال في مخيم اليرموك جنوبي دمشق بين الجيش النظامي ومقاتلي "داعش".

من جانبها، تحدثت مصادر معارضة ان طيران النظامي قام بقصف مخيم اليرموك والحجر الأسود بالصواريخ العنقودية، والخراطيم المتفجرة، وقذائف المدفعية والهاون.

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، بحسب ما ذكرته صحيفة (الوطن) المحلية .

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.