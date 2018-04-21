عادل مانشستر يونايتد الرقم القياسي المسجل باسم ارسنال وبلغ نهائي مسابقة كأس انكلترا في كرة القدم للمرة العشرين في تاريخه، وذلك بتحويله تخلفه امام توتنهام الى فوز 2-1 السبت في الدور نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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ويلتقي يونايتد، الباحث عن معادلة رقم ارسنال ايضا من حيث عدد الألقاب (يملك حاليا 13 لقبا)، في المباراة النهائية المقررة في 19 ايار على "ويمبلي" ايضا، مع الفائز من مواجهة الأحد بين تشلسي وساوثمبتون.



وأبقى يونايتد بتأهله الى النهائي الـ29 له على صعيد الكؤوس (رقم قياسي)، على آماله بانقاذ موسمه وتجنب انهائه خالي الوفاض.



ويدين فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتأهله الى التشيلي اليكسيس سانشيز والاسباني اندر هيريرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 24 و62، بعد أن افتتح ديلي آلي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 11.



وخسر يونايتد معركة لقب الدوري المحلي لصالح جاره مانشستر سيتي الذي توج الأسبوع الماضي باللقب، كما انتهى مشواره في دوري الأبطال عند الدور الثاني على يد اشبيلية الإسباني، وودع كأس الرابطة من الدور الخامس على يد بريستول سيتي من الدرجة الأولى (1-2).



ويحتل يونايتد حاليا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي خاض مباراة أكثر من رجال مورينيو الذين يتحضرون لمواجهة صعبة أخرى الأحد في الدوري على أرضهم ضد ارسنال بطل الكأس للموسم الماضي.



من جهة توتنهام الذي يحتل في الدوري المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 5 نقاط عن جاره تشلسي الخامس، تواصلت عقدته مع نصف النهائي الذي انتهى مشواره عنده للمرة الثامنة منذ تتويجه بلقبه الثامن والأخير عام 1991، علما بأن لقبه الأخير بالمجمل يعود الى 2008 حين أحرز كأس الرابطة.