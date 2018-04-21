أشعل غانغان الصراع على الوصافة وبالتالي التأهل المباشر الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك باسقاطه ضيفه موناكو بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 3-1 السبت في المرحلة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وبعد أن حسم باريس سان جرمان اللقب وضمانه البطاقة الأولى الى دوري الأبطال، احتدمت المنافسة بين موناكو وليون ومرسيليا على البطاقتين الأخريين اللتين تذهبان لصالح الثاني والثالث، ولن تحسم الأمور على الأرجح حتى المرحلة الختامية.



وبفوز ليون على ديجون 5-2 الجمعة ثم مرسيليا على ليل 5-1 السبت، أصبح موناكو على بعد نقطة من الثنائي بخسارته الثانية على التوالي بعد تلك المذلة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام سان جرمان (1-7) ما سمح للأخير بحسم اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم.



وسيكون على فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم استعادة توازنه في المراحل الأربع المتبقية من أجل تجنب الغياب عن دوري الأبطال، المسابقة التي ودع هذا الموسم من الدور الأول بحلوله ثالثا في مجموعته خلف بشكتاش التركي وبورتو البرتغالي.



ويختتم نادي الامارة الذي خسر ايضا نهائي كأس الرابطة على يد سان جرمان وودع مسابقة الكأس المحلية من أدوارها الأولى على يد ليون، مشواره في الدوري ضد اميان وكاين وسانت اتيان وتروا.