قالت وكالة الانباء السعودية (و ا س) نقلا عن مسؤول سعودي إن قوات الأمن السعودية أسقطت طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في العاصمة الرياض يوم السبت بعد نشر فيديوهات على الانترنت تبين إطلاق النار في حي يضم أحد القصور الملكية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله إن "القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامي رصدت الطائرة وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون) مما اقتضى ”قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو تُفيد بإطلاق نار في حي الخزامي الّذي توجد به قصور ملكية.

وتتضاربت الأنباء حول مصدر وماهية الأصوات الّتي تنقلها مقاطع الفيديو، بحيث لفتت مصادر إلى أنّ "إطلاق النار جرى في القصر الّذي يمكثه في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أنّه تمّ نقل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى ملجأ آمن", في حين نفت مصادر أخرى هذه الأنباء.