قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت أن المقاومة الوطنية اللبنانية قادرة على ضرب أي هدف في كيان العدو الإسرائيلي.

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وقال نصر الله في كلمة له, إن "المقاومة أصبحت قوة حقيقية يحسب لها العدو ألف حساب وهو ما يعرفه في ضوء التجربة في عدوان 1993 و1996 و2006 وعلى طول مسار المقاومة فقد أصبحت المقاومة تملك القدرة والقوة والرجال والعقل والتكنولوجيا والخبرة وكذلك تملك الصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف في كيان العدو".

وأشار السيد نصر الله إلى أن "المقاومة ثبتت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي وحققت الأمن والأمان لكل لبنان وقدمت التضحيات الجسام و”لا يمكن أن نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا".

وكان نصر الله قال في كلمة له مؤخرا، أن على الإسرائيليين أن يعرفوا أنهم بقصف مطار (تيفور) ارتكبوا خطأ تاريخيا وأقدموا على حماقة كبرى وأدخلوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع إيران, مشيرا الى ان المنطقة في هذه الأيام تعيش مرحلة حساسة ومهمة جدا أمام الأحداث والتطورات التي تستهدف سوريا"، مبينا أنه قد تكون لها انعكاسات على كل المنطقة.