أصبح برشلونة أول فريق يحرز لقب كأس ملك إسبانيا في كرة القدم أربع مرات على التوالي منذ 1933، بفوزه الساحق على إشبيلية 5-0 السبت في المباراة النهائية في مدريد.

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احرز خماسية النادي الكتالوني، حامل اللقب، لويس سواريز 14 و40، وليونيل ميسي 31، وآندريس إنيستا 52، ثم فيليب كوتينيو 69.



ونجح برشلونة في التأهل للمبارة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو رقم قياسي، وتوج باللقب الرابع توالياً والثلاثين في تاريخه على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بفريق أتلتيكو مدريد والذي يستقبل للمرة الأولى نهائي إحدى المسابقات، بينما فشل إشبيلية في إحراز لقبه السادس في المسابقة والأول منذ عام 2010.



انطلقت المباراة بضغط واستحواذ معتاد من الفريق الكاتالوني في وسط ملعب الخصم، حيث تولي إنيستا وميسي مسئولية البحث عن مخرج للوصول إلى مناطق الخطورة لإشبيلية، الذي بدا منظما في الخلف.



أفتتح الأوروجوياني لويس سواريز نتيجة المباراة في الدقيقة 14، حيث استقبل كوتينيو كرة طويلة من الحارس سيليسين استغل بها سوء تمركز دفاع إشبيلية، لمررها النجم البرازيلي لسواريز ويودعها الشباك بسهولة.



ولم يجد لاعبو برشلونة أي صعوبة في اختراق دفاع المنافس، فمع الدقيقة 31 قام جوردي ألبا بارسال كرة عرضية بالكعب لليونيل ميسي الذي سرق الجميع ووضع الكرة في المرمى وتصبح النتيجة تقدم البلوجرانا بهدفين نظيفين.



وفي الدقيقة 40 قضى لويس سواريز على أي آمال لإشبيلية في العودة للمباراة، بتسجيله الهدف الثالث من تمريرة أكثر من رائعة من ميسي بين المدافعين، ليسكنها الأوروجوياني الشباك منفردا بالحارس.



واصل البلوجرانا حفلة الأهداف فمع الدقيقة 52 أوصل ميسي إنيستا بتمريرة انفرد بها بالحارس ليقوم الأخير بمراوغته ويودع الكرة بالشباك في لقطة عاطفية ألتف فيها جميع لاعبي برشلونة ليحتفلوا بهدف الرسام في اخر نهائي له مع الفريق.



وفي الدقيقة 69 رفض الحكم احتساب هدف لكوتينيو لوجود لمسة يد على مدافع إشبيلية، ليقرر احتساب ركلة جزاء نفذها النجم البرازيلي بنجاح بعدما تركها له ميسي ليشارك في الاحتفالية.