قال الرئيس التركي أردوغان، السبت، إن العملية العسكرية التي تشنها بلده ضد الأكراد في سوريا ينبغي أن تستمر.

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واضاف اردوغان في تصريحات صحفية أن "العمليات العسكرية في سوريا يجب أن تستمر في إطار القانون الدولي مع إبراز الدبلوماسية".

وأضاف الرئيس التركي أنه "تأتينا تهديدات من عين العرب"، مشيرا الى أنه يريد "بسط السيطرة على إدلب ومن ثم التوجه إلى تل رفعت ومنبج، وهناك مناطق في سوريا نتعرض منها لتهديدات خطيرة بينها عين العرب".

وأعلن الرئيس التركي، اواخر اذار الماضي، عن بدء التحضير لعملية عسكرية ضد مسلحين أكراد في عين العرب وتل أبيض والحسكة شمال شرق سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا "لاتمنع أي أحد من المشاركة في عملية التسوية حول سوريا".

وأوضح اردوغان أن عملية جنيف لم تخرج بأي نتيجة حتى الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في 18 آذار، سيطرة مسلحي "الجيش الحر" المدعوم من الجيش التركي بشكل كامل على مركز مدينة عفرين ، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون"، في 20 كانون الثاني، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.