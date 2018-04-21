استعد روما بأفضل طريقه لما ينتظره الثلاثاء على ملعب "انفيلد" ضد ليفربول الإنكليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه المتواضع سبال 3-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

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وأنهى نادي العاصمة الذي يخوض الثلاثاء مغامرته الأولى في نصف نهائي دوري الأبطال منذ 1984 حين وصل الى النهائي وخسر أمام ليفربول بالذات، الشوط الأول متقدما بهدف هدية سجله المدافع فرانشيسكو فيكاري في مرماه عن طريق الخطأ.



وحسم فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أراح عددا من نجومه وعلى رأسهم القائد دانييلي دي روسي والهداف البوسني ادين دزيكو، فوزه العشرين في اوائل الشوط الثاني حين سجل البلجيكي راديا ناينغولان والتشيكي باتريك شيك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و59.



وهو الهدف الأول لتشيك في الدوري بقميص روما الذي يدافع عن الوانه هذا الموسم قادما من سمبدوريا.



ورفع نادي العاصمة رصيده الى 67 نقطة وابتعد موقتا بالمركز الثالث المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن جاره اللدود لاتسيو الذي يلتقي الأحد على أرضه مع سمبدوريا. كما ابتعد روما بفارق 4 نقاط عن انتر ميلان الخامس الذي يحل الأحد ضيفا على كييفو.



وتبقى أمام روما مباراة صعبة للغاية في المراحل الأربع الأخيرة من الموسم، ستكون في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر، وهو يأمل الوصول الى هذه المباراة وهو ضامن لمشاركته الموسم المقبل في دوري الأبطال.