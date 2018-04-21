عزز هوفنهايم آماله بالمنافسة على بطاقة مؤهلة الى دوري ابطال اوروبا بعدما سحق مضيفه لايبزيغ وصيف الموسم الماضي 5-2 وانتزع منه المركز الخامس، السبت في المرحلة 31 من الدوري الالماني في كرة القدم، فيما حقق بايرن ميونيخ البطل فوزا سهلا على هانوفر 3-صفر.

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ورفع هوفنهايم رصيده الى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اللذين يخوضان مواجهة قمة، علما بان اول اربعة اندية تتأهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.



على ملعب "ريد بول ارينا" وأمام 41 الف متفرج، سجل للفائز مارك اوث (14 و60) وسيرج غنابري (35) والتشيكي بافل قادربيك (45) ولوكاس روب (64)، وللخاسر الذي طرد له السويدي اميل فورسبرغ (47)، اوليفر باومان (59 خطأ في مرمى فريقه) والمدافع الفرنسي اليافع دايت اوباميكانو (88).



وبعد ضمانه احراز اللقب للعام السادس تواليا قبل اسبوعين، استعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الاسباني الاربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بفوز سهل على مضيفه هانوفر الثالث عشر 3-صفر.



وبعد تأهله الى نهائي الكأس والإعلان عن ترك مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش فريقه متجها للاشراف على بايرن ميونيخ، عجز اينتراخت فرانكفورت السابع عن تحقيق فوزه الرابع تواليا بخسارته القاسية امام ضيفه هرتا برلين التاسع والذي قلص معه الفارق الى 4 نقاط.



وانعش هامبورغ وصيف القاع آماله الضئيلة بعدم الهبوط للمرة الاولى في تاريخه الى الدرجة الثانية، بفوزه على ضيفه فرايبورغ السادس عشر بهدف لويس هولتبي (54)، فقلص معه الفارق الى 5 نقاط قبل 3 مراحل على نهاية الدوري.



وفي مباراة بين فريقين في وسط الترتيب، فاز شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفي كريستيان غينتنر (13) والتركي بركاي اوزكان (90).