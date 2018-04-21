حجز الإسباني رافايل نادال المصنف أول مكانه في المباراة النهائية لدورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب هذا الموسم، وذلك للمرة الثانية عشرة في مسيرته، بفوزه السبت على البلغاري غريغور ديميتروف الرابع بسهولة 6-4 و6-1.

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واحتاج نادال (31 عاما) الى ساعة و36 دقيقة فقط ليؤكد تفوقه التام على ديميتروف الذي حقق فوزا يتيما في 12 مواجهة جمعته بمنافسه الإسباني.



ويلتقي نادال في النهائي الـ47 له في دورات الماسترز مع الفائز من مواجهة الألماني الكسندر زفيريف الثالث والياباني كي نيشيكوري.



ويتعين على نادال الفوز الأحد بلقب مونتي كارلو للمرة الثالثة تواليا والحادية عشرة في مسيرته، لضمان الاحتفاظ بصدارة ترتيب رابطة المحترفين، والا سيخسر الصدارة لصالح غريمه السويسري روجيه فيدرر الغائب عن دورات الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.



ويأمل نادال أن يخرج منتصرا الأحد من ثالث دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، ليستعد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في أواخر أيار المقبل، والتي يحمل أيضا الرقم القياسي في عدد ألقابها (عشرة ألقاب).



وعاد نادال قبل نحو أسبوعين الى الملاعب بعد غياب لنحو شهرين بسبب إصابة في الورك، وساهم في قيادة اسبانيا الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ديفيس على حساب المانيا، متفوقا في الفردي على فيليب كولشرايبر وألكسندر زفيريف.