الذهب يعاود انخفاضه ويسجل 16400 للغرام الواحد الاخبار المحلية شارك

سجل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 16400 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16400 ليرة للمبيع، وبـ16300 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14057 ليرة للمبيع، وبـ13957 ليرة للشراء. وكان الذهب سجل الأربعاء الماضي 18 نيسان الجاري، سعر الغرام الواحد من الـ21 قيراط 16500 ليرة. سيريانيوز

2018-04-21 10:31:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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