نفت مديرية صحة حمص وجود دواء اسمه para_cetamol في أسواق أو صيدليات المحافظة، وذلك عقب تداول أنباء تشير إلى دخول كميات من هذا الصنف الدوائي المهرب عن طريق الأردن إلى الأسواق المحلية، وتحديداً مدينة حمص.

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وأوضح مدير الصحة في حمص حسان الجندي ، تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن " الصحة وجهت، منذ شهر كانون الأول في عام 2017 للمديرية كتاباً يتضمن التأكد من عدم وجود وتداول مستحضر اسمه para_cetamol في الصيدليات أو المحافظة، وطلب البحث عنه في حال وجوده ومصادرته فوراً".

وأضاف أن "دائرة الرقابة الدوائية قامت حينها بجولات مركزة ومكثفة على الصيدليات بالمدينة والريف للبحث عن هذا الصنف من الدواء وبعض الأدوية غير المراقبة والمرخصة من الوزارة، ولم يتم العثور على هذا المستحضر الدوائي في صيدليات المحافظة".

واشار الى ان " دوريات الرقابة الصحية متواصلة حتى اللحظة وبشكل دوري للبحث ومصادرة هذا المستحضر الدوائي وأي دواء غير مراقب في حال تم إيجاده".

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية كتاب موجه من محافظة حمص للمعنيين في الشؤون الصحية والدوائية بالمحافظة يتضمن التدقيق بوجود معلومات تفيد بتداول دواء في الأسواق اسمه para_cetamol ومدون عليه في الخلف /p_500/ يحوي على فيروس قاتل مصدره الكيان الصهيوني ويتم إدخاله إلى الأراضي السورية عبر الأردن وكل من يتناوله يموت خلال خمسة أيام.