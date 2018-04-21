بدأت، يوم السبت، عملية إجلاء مسلحي الرحيبة من القلمون الشرقي باتجاه الشمال السوري، بموجب الاتفاق القاضي بإخراجهم من الرحيبة والناصرية وجيرود.

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وافادت وكالة الانباء (سانا) "ببدء تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه أمس والقاضي بإخراج المسلحين من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق".

ولفتت الوكالة الى "خروج عدد من الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة إلى الشمال السوري".

من جهتها، أعلنت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن بدء خروج الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراجهم من الرحيبة والناصرية وجيرود في منطقة القلمون الشرقي إلى الشمال السوري.

وتم امس الجمعة، التوصل الى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بخروج المسلحين من الرحيبة، جيرود ، والناصرية ، على أن يبدأ تنفيذه صباح السبت.

ويقضي الاتفاق بتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وخروج المسلحين الى ادلب وجرابلس.

وانتهت, يوم الخميس,عملية إخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من بلدة الضمير في ريف دمشق إلى منطقة جرابلس.

وكان النظام السوري وروسيا وجهوّا، مؤخراً رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، إما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.