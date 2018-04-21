واصل الجيش النظامي، يوم السبت، عملياته العسكرية، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق بجنوب دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان المقاتلات الحربية جددت استهدافها مواقع لداعش في مخيم اليرموك والحجر الاسود بعدة ضربات جوية.

واشار المصادر االى اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش النظامي وعناصر "داعش" على عدة محاور في القدم والتضامن ومحيط مخيم اليرموك جنوب العاصمة .

من جانبها، أفادت مصادر معارضة ان قتلى وجرحى سقطوا بقصف النظامي على مخيم اليرموك، وسط تواصل المعارك

واردفت ان قصفا جوياً من طيران النظام طال حي التضامن جنوب دمشق

بدورها، تحدثت صفحات متخصصة بأخبار مخيم اليرموك ان الجيش احرز مع جيش" التحرير الفلسطيني" وفصائل "المقاومة الفلسطينة" تقدماً في قاطع اليرموك الرئيسي، بالاضافة لتقدم من محاور اخرى داخل المخيم

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، بحسب ما ذكرته صحيفة (الوطن) المحلية .

وكانت وكالة (رويترز) أعلنت الثلاثاء الماضي، نقلا عن قائد في تحالف عسكري إقليمي يدعم النظام السوري، أن الجيش النظامي بدأ قصف الجيب الخاضع لسيطرة المتشددين في جنوب دمشق استعدادا للهجوم.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.