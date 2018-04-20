أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة أن "موسكو لا تستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات المقبلة بشأن الأزمة السورية".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني، عن بوغدانوف ،قوله أن "روسيا ملتزمة بالقرار الأممي رقم 2254 الذي يؤكد على وحدة وسيادة الأراضي السورية".

وأشار إلى أن "البيانات الروسية الأمريكية المشتركة ومخرجات المؤتمرات والاجتماعات في كل من سوتشي الروسية وأستانا الكازاخية تؤكد دون مواربة على وحدة وسلامة وسيادة سوريا".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2254 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي أكدوا في البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وان الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري.

كما اتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الـ21 والـ22 من شهر كانون الأول الماضي وأكدت في مجملها على وحدة وسيادة سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب وتثبيت وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر إضافة إلى الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا.

ومن المقرر، أن يُعقد اللقاء الجديد حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية أستاتا (استانا 9) سيعقد في 14-15 أيار المقبل.

سيريانيوز