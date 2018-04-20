أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الجمعة، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقاً شنّوا هجوماً مباغتاً على أحد محاور الجيش النظامي في ريف اللاذقية الشمالي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش.

وأضافت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اشتباكات اندلعت بعد تسلل عناصر من تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة تل رشو شمالي اللاذقية بين الجيش النظامي و مسلحي التنظيم أدت إلى مقتل 12 عسكري من جيش النظام وجرح العشرات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات في محور تل رشو تزامنت مع عمليات قصف في عدة مناطق بالريف الشمالي كما استهدف القصف مواقع ونقاط المسلحين في محور التفاحية .

ويشار إلى أن هجوما لفصائل مسلحة في أوائل آذار الماضي، استهدف عددا من النقاط للجيش النظامي على محاور كنسبا و تلة الملك في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية, و تم استهداف المواقع بصواريخ الفيل الأرض أرض نصرة للغوطة الشرقية بريف دمشق وذلك قبل السيطرة عليها بالكامل من قبل النظام.

وتسيطر قوات الجيش النظامي على معظم أراضي محافظة اللاذقية وريفها، باستثناء مناطق في أقصى شمال المحافظة على الحدود مع تركيا والحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وإدلب.

وكان الجيش النظامي قد تمكن في نهاية عام 2015 وبداية 2016 من تحرير العديد من المناطق في ريف اللاذقية من مسلحي "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" والمسلحين من فصائل معارضة أخرى .

سيريانيوز