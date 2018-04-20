أطلقت شركة "أمازون" تطبيق متصفح إنترنت تابع لها على منصة أندرويد، والذى يعرف باسم Internet fast, lite, and private، والذي يمكن تحميله دون طلب أي اذونات إضافية.

واتاحت "أمازون" لمستخدمي منصة "جوجل" تحميل التطبيق بكل سهولة من متجر "بلاى ستور"، كما أنه يحظر متتبعي المواقع.

ويندرج متصفح أمازون الجديدة ضمن فئة Lite من تطبيقات اندرويد، إذ لا تتجاوز مساحته 2 ميجا بايت، مقارنة بعدد من تطبيقات التصفح الأخرى مثل "كروم" الذى تبلغ مساحته 21 ميجا بايت، و"فايرفوكس" الذي تبلغ مساحته 19.9 ميجا بايت.

ويعمل متصفح "أمازون" الجديد على نظام تشغيل اندرويد 5.0 وما أحدث، إلا أنه حتى الآن غير متاح سوى في الهند.

ويعتبر هذا التطبيق ضمن التطبيقات الخفيفة التي تطلقها الشركات بحجم أقل، وذلك في محاولة منها لتوفير باقة الإنترنت وموارد الجهاز لمساعدة المستخدمين، خاصة أولئك الذين يمتلكون هواتف ذات مواصفات منخفضة، أولا يمتلكون اتصال إنترنت قوي.

سيريانيوز