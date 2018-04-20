أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الجمعة، إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم، وطردهم من عدد من المدن والبلدات.

وقالت المنظمة في تقرير، إن "الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني".

وذكر تقرير المنظمة أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم، وطردتهم من البلديات على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته.

وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية تصرفات "عنصرية"، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء، أو ترحيلهم ودهم أماكن سكنهم.

واعتبر مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك، إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا، إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".

وبينت المنظمة الحقوقية ان عمليات الطرد ادت إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم".

ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإجلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".

ودعا مسؤولون لبنانيون مؤخرا اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، خصوصا بعدما استعادت السلطات السورية السيطرة على مناطق واسعة.

وغادر 500 لاجئ سوري، يوم الأربعاء، بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بيت جن ومزارع بيت جن في ريف دمشق، بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

سيريانيوز