أطلقت شركة "جوجل" تحديث "كروم 66"، وفر العديد من المزايا للمستخدمين والمطورين في نفس الوقت، أبرزها ميزة كتم ومنع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو التي تضم صوت.

وقالت "جوجل" على المدونة الرسمية لها، فإن الإصدار الحالي من "جوجل" أصبح أكثر ذكاء بما يمكنه من التعرف على مقاطع الفيديو التي يجب منع تشغيلها تلقائيا، وذلك وفقا لعدد من المعايير.

وبينت الشركة انها اعتمدت معايير لعدم تشغيل مقاطع الفيديو، مثل تفاعل المستخدم مع فيديوهات الموقع من قبل، ونسبة الفيديو من إجمالي الصفحة.

وفي التحديث الجديد، أبرزت "جوجل" خيار خاص بتصدير كلمات المرور في المتصفح لاستخدامها خارجه بدلا من جعلها مخفية في السابق.

ويوفر التحديث الجديد للمتصفح العديد من المميزات الامنية الجديدة، من ضمنها ميزة عزل الموقع التي توفر مزيد من الحماية من ثغرة Spectre، وذلك من خلال إجبار المواقع أن تعمل على شكل عمليات مختلفة مع حجبها عن تلقى بيانات حساسة معينة، كما توجد بعض التعديلات للمطورين فيما يخص التعامل مع CSS والواجهة البرمجية للحافظة والنسخ وغيرها.

سيريانيوز