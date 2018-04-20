أظهرت تقارير أن موسوعة "ويكيبيديا" أصبحت تتيح الآن للمستخدمين معاينة محتوى الصفحات المختلفة الموجودة على الروابط التشعبية داخل الصفحة التي يقرأها المستخدم في الوقت الحالي دون الحاجة للضغط عليها، إذ يكفى تحريك الفأرة فوق الرابط، ليظهر منه مقتطف صغير، يقدم لمحة عما تحويه هذه الصفحة.

ونشر موقع engadget الأمريكي، تقريراً اعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية، وتوفر الكثير من الوقت، خاصة وأن "ويكيبيديا" تمتلك الكثير من الصفحات المرتبطة ببعضها البعض، وهى المشكلة التي كانت تواجه المستخدمين قبل ذلك.

وكان المستخدم يحتاج عند قراءته لمصطلح غريب الذهاب إلى صفحة أخرى لمعرفة معناه ثم العودة للصفحة الرئيسية التي كان يقرأ بها، الأمر الذى سيشتته في النهاية، لذلك فإن الميزة الجديدة ستغنى عن هذا الأمر.

ومن المنتظر أن تعزز هذه الميزة توفير ملايين الساعات التي يقضيها المستخدمين على الإنترنت، فضلا إلى زيادة الفائدة، كما يمكن ايضا للمستخدمين الاستفادة من خيار تعطيل هذه الميزة في حالة لم تعجب بعض المستخدمين أو اراد عدم ظهور النص المقتطف.

سيريانيوز