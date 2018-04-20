أزالت شركة "أبل" تطبيق Private Photos "Calculator%" الخاص بإخفاء الصور من متجر التطبيقات التابع لها "آب ستور"، وذلك بعد أن صنفه الآباء على قوائم الخطر.

وقال موقع phonearena الهندي، إن التطبيق كان يسمح للمستخدمين بإخفاء بعض الصور خلف تطبيق آلة حاسبة عادية تعمل بشكل كامل، وهو الأمر الذى يعد مفضل لدى الكثير من المراهقين، الذين يحتفظون بصور مخلة وإباحية في بعض الأحيان.

وبين الموقع، ان تطبيق Private Photos Calculator% اكتسب شعبية كبيرة في عام 2015، خاصة بعد تحذير المحامية الأمريكية "باميلا كايسي" الآباء والأمهات حول الهدف الحقيقي للتطبيق والذى يسرق بيانات المستخدمين، ويساعد أبنائهم في إخفاء الصور داخله.

والآن لم يعد التطبيق متوافر على متجر آب ستور، كما لا توجد منه نسخة لمنصة اندرويد.

وبدأ الكثير من الآباء والامهات بفرض رقابة على مثل هذه التطبيقات التي توجد على هواتف أبنائهم.

سيريانيوز