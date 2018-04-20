أعلنت وزارة الصحة، عن اطلاق حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال, يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوع, تستهدف 2,79 مليون طفل دون سن الخامسة .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة فادي قسيس قوله ان "اللقاحات المستخدمة آمنة ومجانية وتخضع لشروط استيراد ورقابة صارمة والدليل عدم انتشار أي وباء أو مرض في سورية خلال سنوات الحرب".

واضاف قسيس أن "المراكز الصحية والنقاط الطبية لا تطلب أي وثيقة من الأهل لتحصين طفلهم باستثناء بطاقة اللقاح في حال وجودها وإن لم تتوفر يمنح الطفل واحدة جديدة داعيا إلى إحضار كل طفل دون الخامسة إلى أماكن الحملة بغض النظر عن حالته التلقيحية من أجل تقييمه وإجراء مسح شامل."

ويشارك في الحملة 911 مركزا صحيا و71 نقطة طبية محدثة موزعين على مختلف المحافظات والمناطق و714 فريقا جوالا وينضم لها أكثر من 8آلاف عامل صحي، كما تستهدف نحو 79،2 مليون طفل دون سن الخامسة.

من جهته، افاد مسؤول برنامج الحصبة والتواصل في برنامج التلقيح خالد برادعي ان "الاعراض الشائعة كالسعال والإسهال والرشح والحمى البسيطة لا تمنع من التلقيح وكذلك الأمر بالنسبة للأطفال الذين يستخدمون أدوية الإلتهابات".

و نصح "بعدم إعطاء اللقاح في حالات ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 5ر38 درجة والتحسس لجرعة سابقة والأمراض المنهكة التي تستدعي دخول المشفى والمعالجة المديدة بالكورتيزون ومثبطات المناعة".

وتعتبر هذه الحملة الوطنية هي الثانية خلال العام الجاري والخامسة والعشرون ضمن سلسلة أطلقتها وزارة الصحة عام 2013 .

ويشار إلى أن حملات التلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت عام 2013 جاءت نتيجة تسجيل عدة إصابات شلل الأطفال بالفيروس البري الباكستاني المنشأ حمله مسلحين قدموا إلى سوريا بعد إعلانها خالية منه منذ عام 1995 .

سيريانيوز