أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل محاولات الغرب لتدمير سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل، أن "هذه المحاولات التي تأتي في إطار الهندسة الجيوسياسية، تخالف الاتفاقات الدولية بخصوص تسوية الأزمة السورية"، مؤكداً "ضرورة حل الأزمة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وضمن إطار العملية السياسية التي يقودها السوريون."

وطالب لافروف واشنطن بتقديم أدلة على قيام روسيا وسوريا بإعاقة وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما.

وأكد لافروف أن "واشنطن وباريس لم ترسلا خبراءهما إلى دوما رغم موافقة موسكو على ذلك".

وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بخصوص عرقلة عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هجوم محتمل على مدينة دوما بريف دمشق.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.

وتجري الأمم المتحدة مباحثات مع النظام السوري وروسيا بشأن تعزيز ترتيبات لتأمين خبراء منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في موقع الهجوم الكيماوي المزعوم بمنطقة دوما بريف دمشق.

سيريانيوز