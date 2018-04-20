شكك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، يوم الجمعة، بإمكانية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في المستقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف قوله لتلفزيون "دويتشه فيله" "لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".

ويأتي تصريح ريابكوف، في وقت لا تزال فيه أجزاء من الأراضي السورية خارج سيطرة الجيش النظامي، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي على مدينة الرقة، في حين تتقاسم تركيا وجماعات المعارضة السيطرة على مناطق شمالاً في ادلب وحلب، كما توجد بعض المساحات جنوباً تحت سيطرة فصائل معارضة وأخرى كقواعد عسكرية للتحالف الدولي.