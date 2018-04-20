قال التلفزيون الرسمي، يوم الجمعة، إنه تم التوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية لدمشق بين الجيش النظامي والجماعات المسلحة بعد استسلامهم.

وقال التلفزيون إنه بموجب الاتفاق ستغادر معظم الفصائل المسلحة، بينما سيتم تسوية اوضاع البقية.

وأوضح التلفزيون الرسمي ان بعض المجموعات ستغادر باتجاه البادية الشرقية/ ومجموعات أخرى باتجاه إدلب، لافتاً إلى أنه سيتم تخيير مسلحين من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية وبين البقاء في يلدا ببيلا وبيت سحم وتسوية أوضاعهم.

ولفت التلفزيون السوري الى ان العملية العسكرية ستبقى مستمرة إلى حين استكمال كل بنود الاتفاق، مبيناً ان هناك نقاط تفصيلية لوجستية مازالت قيد الاتفاق، وستبقى الضربات مستمرة إلى حين التأكد من الانتهاء من الاتفاق كاملاً.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق على وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات المسلحة بكل تفاصيله، وفقاً للتلفزيون السوري.

ويأتي الحديث عن التوصل لاتفاق، تزامناً مع استمرار ضربات جوية ورمايات مدفعية ينفذها الجيش النظامي على مواقع تنظيم "داعش" في الحجر الأسود.

وكان الجيش النظامي أمهل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) 48 ساعة للخروج من جنوب دمشق، قبل البدء بشن عمل عسكري.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.