أكرم ريال سوسييداد وفادة ضيفه اتلتيكو مدريد عندما سحقه بثلاثية نظيفة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم، وحرمه بالتالي من استغلال تعثر برشلونة وتقليص الفارق بينهما الى 9 نقاط.

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وعلى غرار جاره ريال مدريد حامل اللقب فشل اتلتيكو مدريد في استغلال تعثر برشلونة المتصدر امام مضيفه سلتا فيغو (2-2) الثلاثاء، فتعرض للخسارة الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويفسح المجال امام الفريق الكاتالوني للتتويج المبكر حيث بات بحاجة الى 3 نقاط لاستعادة اللقب من النادي الملكي الذي كان سقط بدوره في فخ التعادل امام ضيفه اتلتيك بلباو 1-1 الاربعاء.



وتحول التعادل "المخيب" لبرشلونة امام سلتا فيغو الى نقطة ايجابية وسع بها الفارق الى 12 نقطة قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.



في المقابل، مني اتلتيكو مدريد بأكبر خسارة له هذا الموسم، علما بانه صاحب افضل دفاع هذا الموسم (15 هدفا قبل الثلاثية ).



وجاءت الخسارة القاسية لاتلتيكو مدريد قبل اسبوع على مواجهته لمضيفه ارسنال الانكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



ويدين ريال سوسييداد بفوزه الى مهاجمه البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، وصنع الثاني في الدقيقة 80 للبديل خوان ميغل خيمينيز لوبيز "خوانمي" الذي اضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.