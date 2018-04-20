أصيب 5 اشخاص بجروح، يوم الجمعة، نتيجة سقوط قذيفة على حي التضامن بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله، ان 5 أشخاص اصيبوا بجروح متفاوتة اثر سقوط قذيفة على حي التضامن.

ولفت المصدر الى ان "قذيفة هاون سقطت ايضا في منطقة برزة، دون ان تنفجر، متسببة فقط باضرار مادية".

وكان 4 اشخصا قتلوا واصيب 52 اخرين، اثر سقوط قذائف على حي التضامن والقدم والزاهرة وأطراف مخيم اليرموك.

يشار الى ان سقوط القذئف على مناطق التضامن والزاهرة والميدان، يأتي بالتزامن مع اطلاق الجيش النظامي عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

سيريانيوز