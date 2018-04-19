سيريانيوز :: وكالة هدنة 4 أيام في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي برعاية روسية

واوضح المصدر للوكالة انه عقد اجتماع بين القيادة العسكرية السورية في المنطقة الوسطى وممثلين عن الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم "القاعدة" برعاية مركز المصالحة الروسي على أطراف بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي.

وأضاف المصدر انه "من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لبحث مصير المنطقة وإمكانية التوصل لاتفاق ينهي الأعمال القتالية في هذه المنطقة".

وسيتم خلال فترة وقف إطلاق النار السماح لورش تابعة لمؤسسة المياه بالدخول إلى محطة مياه القنطرة الواقعة جنوب غربي مدينة السلمية بريف حماة الشرقي لإصلاح المحطة وإعادة ضخ المياه لمنطقة السلمية بعد قيام مسلحين تابعين لـ"جبهة النصرة" بقطع المياه عن المنطقة منذ 5 أيام, بحسب الوكالة

وشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" .

وتاتي التطورات في المنطقة الوسطى بالتزامن مع خروج مسلحي جيش الاسلام من القلمون الشرقي باتجاه جرابلس, وبدء عملية عسكرية للجيش النظامي في جنوب دمشق لطرد عناصر من داعش والنصرة.

2018-04-19 19:29:29