سيريانيوز :: واشنطن الانظمة الدفاعية الجوية الروسية تم تفعيلها خلال الضربة على سورية لكنها لم تطلق النار

واضاف البنتاغون في تصريحات نقلتها وكالات انباء ان القوات الروسية في سورية تصرفت بشكل محترف خلال الضربة الامريكية.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الخميس ، إن هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، اسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

واشارت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات جوية "بي-1 بي" من منطقة التنف.

سيريانيوز

2018-04-19 19:26:21