سيريانيوز :: جاويش أوغلو أستانا 9 حول سورية في 1415 ايار

ونقلت قناة TRT التلفزيونية التركية عن جاويش أوغلو قوله، ان "الخطوات الأكثر جوهرية بشأن الملف السوري، اتخذت في أستانا ثم في سوتشي، وهي عملية تستكمل عملية جنيف.. سنواصل محادثاتنا وسيعقد اللقاء الجديد في أستانا في 14-15 ايار".

وذكرت القناة أن وزير الخارجية التركي أدلى بتصريحاته هذه أثناء محادثات أجراها في أنقرة مع نظيره الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمانوف، الذي بحث معه عملية أستانا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت محادثات استانا8، عقدت في 21 و22 كانون الاول الماضي, حيث تضمن البيان الختامي على اتفاق الدول الضامنة (روسيا- تركيا- على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة الألغام من المناطق التاريخية في سوريا، محدداً موعد الجولة القادمة من المحادثات في النصف الثاني من شباط القادم.

سيريانيوز

2018-04-19 13:24:45