سيريانيوز :: لافروف المسلحون في دوما كانوا على علم بوصول خبراء الأمم المتحدة حين أطلقوا النار

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن لافروف قوله انه "في اللحظة التي تواجدوا فيها في تلك المنطقة بدأ إطلاق نار من المنطقة التي بقى فيها بضع عشرات من المتطرفين، وقد تم تحذيرهم حول من سيصل إلى هذه المنطقة ولأي هدف".

وتعرضت بعثة الأمم المتحدة لضمان أمن الخبراء الأمميين وتحليل الوضع في مدينة دوما لبدء عمل الخبراء من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، لإطلاق نار، يوم الأربعاء، ولم يصب أحد من ممثلي الأمم المتحدة بأي أذى، الذين عادوا إلى دمشق بعد تعرضهم للحادث. ولكن الحادث بحد ذاته أثر على بداية عمل بعثة المنظمة في مكان حدوث الهجوم الكيميائي المحتمل.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، اسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

واشارت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات جوية "بي-1 بي" من منطقة التنف.

2018-04-19 18:20:23