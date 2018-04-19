سيريانيوز :: الطيران الحربي يقصف مواقع داعش والنصرة في الحجر الاسود بدمشق

وقالت وكالة سانا الطيران الحربي السوري وجه رمايات مركزة على أوكار الإرهابيين من جبهة النصرة و”داعش” في الحجر الأسود.

أفادت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر الخميس ان الجيش النظامي أمهل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) 48 ساعة للخروج من جنوب دمشق، قبل البدء بشن عمل عسكري, مشيرة الى ان المهلة جاءت "لتجنيب المنطقة العمل العسكري.

واوضحت الصحيفة ان "مهلة لن تتجاوز الـ48 ساعة لمسلحي داعش للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، وفي حال رفضهم فإن الجيش والقوات الرديفة جاهزة لشن العملية العسكرية وانهاء وجود التنظيم في المنطقة واستعادة السيطرة عليها".

وكانت وكالة (رويترز) اعلنت الثلاثاء الماضي، نقلا عن قائد في تحالف عسكري إقليمي يدعم النظام السوري، إن الجيش النظامي بدأ قصف الجيب الخاضع لسيطرة المتشددين استعدادا للهجوم.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز

2018-04-19 17:08:51