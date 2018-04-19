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سقوط قذائف هاون على مدينة دمشق مصدرها الحجر الاسود
الاخبار المحلية

سقطت يوم الخميس، قذائف هاون من قبل المسلحين في الحجر الاسود، توزعت في عدة مناطق بدمشق، واقتصرت الخسائر على الاضرار المادية.


 

 

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وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سانا"  ان "قذيفة هاون أطلقها مسلحون يتحصنون في حي الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق سقطت على سطح أحد المنازل قرب مدرسة عبد الرحمن الكواكبي وأسفرت عن أضرار مادية في المنزل".

واضاف المصدر "سقطت ايضا قذيفتين في محيط تاون سنتر على أوتستراد دمشق درعا أسفرتا عن أضرار مادية في المكان".

وكانت دمشق وريفها شهدت في الاونة الاخيرة تكرار سقوط قذائف متفجرة بشكل يومي, مصدرها الغوطة الشرقية, ما أدى لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين و تدمير بالممتلكات العامة والخاصة.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

 

 سيريانيوز
2018-04-19 18:23:22
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