سيريانيوز :: البنتاغون هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في مواقع القصف في سوريا

وتابع "البنتاغون" في بيان له أن "أمريكا لا ترى مؤشرا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوي جديد لكنها تبقى يقظة"، لافتة إلى أن "هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا".

واشار البنتاغون الى ان "الحكومة السورية ستكون قادرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي قالت ان أمريكا ستلاحق أي جهة تستخدم الأسلحة الكيماوية أو تساعد في استخدامها، لافتةً إلى أن زمن المفاوضات مضى"، مؤكدةً أن "الولايات المتحدة مستعدة لضرب سوريا مجدداً.

كما قالت هايلي اننا على ثقة بأننا تمكنا من شلّ برنامج الأسلحة الكيماوية السوري... نحن مستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بريف دمشق، اسفر عن سقوط ضحايا،، وتعهدت بالرد عليه بعد أن أجرت محادثات مع بريطانيا وفرنسا، في حين حذرت موسكو من عواقب وخيمة.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

واشارت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات جوية "بي-1 بي" من منطقة التنف.

سيريانيوز

2018-04-19 15:35:43