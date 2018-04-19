اتهمت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، مسلحي المعارضة بمنع دخول فريق المحققين التابعين لمنظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" الى دوما بريف دمشق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله ان "مقاتلي المعارضة السورية يمنعون مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى مدينة دوما".

وكانت وكالة (رويترز) أفادت امس نقلاً عن مصدر أممي ، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجلوا دخولهم لمدينة دوما بريف دمشق اليوم الأربعاء، بعد حادثة إطلاق نار في الموقع المزمع زيارته.

وتجري الأمم المتحدة مباحثات مع النظام السوري وروسيا بشأن تعزيز ترتيبات لتأمين خبراء منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في موقع الهجوم الكيماوي المزعوم بمنطقة دوما بريف دمشق.

وكان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية توجه إلى دوما قبل زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمعة.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.