نجح كروتوني في إيقاف انتصارات ضيفه يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي على ملعب إيزيو شيدا وتعادل معه (1-1)، فيما نجح نابولي الوصيف في تقليص الفارق مع المتصدر بفوزه 4-2 أمام أودينيزي الأربعاء، ضمن الجولة الـ33 من الكالتشيو.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 85 نقطة، ويقترب منه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد81 نقطة، بينما حقق كروتوني نقطة ثمينة، رفعت رصيده إلى النقطة 28، وأنعشت آماله في البقاء.



وتقدم يوفنتوس في النتيجة مبكرًا عبر أليكس ساندرو، في الشوط الأول، وعادل المهاجم النيجيري سيمي النتيجة لكروتوني في الدقيقة 65 من عمر المباراة.



وتقدم يوفنتوس في النتيجة في الدقيقة 16، بعد عرضية من الجهة اليسرى من دوجلاس كوستا قابلها الظهير البرازيلي أليكس ساندرو برأسية متقنة سكنت شباك الحارس كورداز.



وعادل كروتوني النتيجة عبر لقطة جميلة، في الدقيقة 65 بعد كرة وصلت داخل منطقة الجزاء وسددها باربيريس بيسراه دون دقة، لكن سيمي نجح في تسديد الكرة بشكل رائع، بيمناه بمقصية خلفية سكنت شباك الحارس تشيزني.



وفي اللقاء الثاني، حقق نابولي فوزًا مثيرًا 4-2 على ضيفه أودينيزي على ملعب "سان باولو" .



وتمكن البارتينوبي من الفوز في اللقاء رغم تأخره في النتيجة مرتين، ليرفع رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.



وسجل أهداف نابولي كل من لورينزو إنسيني (45+2) وراؤول ألبيول (64)، وأركاديوز ميليك (70)، ولورينزو تونيلي (78)، فيما سجل هدفي أودينيزي الثنائي يعقوب جانكتو (41)، وسفانتي إينجلسون (55).