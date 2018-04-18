استعد مانشستر يونايتد بشكل جيد لموقعته المهمة أمام توتنهام في نصف نهائي كأس انجلترا، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 الأربعاء على ملعب "فيتاليتي"، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأحرز كريس سمولينج (28) وروميلو لوكاكو (70) هدفي يونايتد.



ورفع الفريق الضيف رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي الذي ضمن إحراز اللقب في الجولة الماضية، فيما تجمّد رصيد بورنموث عند 38 نقطة وبقي مؤقتا في المركز الحادي عشر.



ومن هجمة منظمة مرّر على اثرها هيريرا كرة بينية إلى لينجارد الذي أرسلها أرضية أمام المرمى، وضعها المدافع سمولينج بسهولة في الشباك.



وأجرى مانشستر يونايتد تغييرا بإخراج لينجارد وإشراك المهاجم البلجيكي روميلو لوكلكو الذي ضاعف تقدم فريقه بالدقيقة 70، بعدما تلقى كرة بينية من بول بوجبا اثر هجمة مرتدة سريعة، ليضع الكرة بقوة في الشباك قبل أن يلحق بها بيجوفيتش.