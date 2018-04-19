أعلن متحدث باسم الجيش العراقي، يوم الخميس، إنه تم توجيه ضربات جوية على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا بالتنسيق مع السلطات السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن العميد يحيى رسول قوله إن "القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقي حيد العبادي ان القوات الجوية العراقية شنت ضربات جوية "مميتة" على مواقع لتنظيم "داعش" داخل سوريا ، مضيفا انه تم تنفيذ الضربات من جهة حدود العراق.

وكانت مقاتلات عراقية من طراز "إف 16" نفذت في كانون الثاني 2018، ضربات جوية على مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، حيث تم اخطار الجانب السوري بتلك الضربات.

وسبق ان نفذ الجيش العراقي ضربات على مواقع "داعش" في سوريا خلال العام 2017, بالتنسيق مع الجيش النظامي.

يشار الى ان كل من سوريا والعراق اعلنتا اواخر العام 2017، القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلدين.

سيريانيوز