إينتراخت فرانكفورت يضرب موعداً مع بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا اخبار الرياضة شارك

قاد نيكو كوفاتش المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت فريقه لنهائي بطولة كأس ألمانيا، بعد الانتصار بهدف دون رد على شالكه الاربعاء بالدور نصف النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويواجه آينتراخت فرانكفورت في النهائي بايرن ميونخ حامل اللقب الدوري الذي حسم تأهله عقب الانتصار بنتيجة 6-2 على باير ليفركوزن.



وبهذا التأهل يضرب كوفاتش موعدًا مع فريقه الجديد في نهائي الكأس، حيث أعلن بايرن مؤخرًا تعاقده مع كوفاتش بداية من تموز المقبل لخلافة يوب هاينكس.



يُذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها فرانكفورت لنهائي بطولة الكأس، إذ خسر نهائي الموسم الماضي أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1. سيريانيوز 2018-04-18 19:24:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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