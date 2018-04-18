تواجه 3 شركات بلجيكية تهمة تصدير مواد كيماوية لسوريا منها مادة "الأيزوبروبانول" التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين.

وذكرت وكالات انباء ان "محكمة بلجيكية تنظر في قضية رفعت ضد ثلاث شركات بلجيكية الشهر القادم بتهمة تصدير مواد كيمياوية إلى سوريا ".

وبحسب متحدث باسم المحكمة ، فإن القضية التي ستبدأ في 15 أيار على تصدير عدة مواد كيماوية بين عامي 2014 و2016 إلى لبنان وسوريا بواسطة مجموعة (ايه.ايه.إي) وتشيمي الكيماوية البلجيكية واثنين من الوكلاء هما شركتا "دانمار لوجيستيكس" و"أنيكس كاستمز".

وأضاف المتحدث "لم يكن لدى الشركات تراخيص تصدير لهذه المنتجات".

وقال متحدث باسم شركة "دانمار لوجيستيكس"، ان "كل من شركتي (ايه.ايه.إي) و"تشيمي" تصرفتا دائما بحسن نية، كنا دائما نمتثل لتفتيش ضباط الجمارك في مطار أنتويرب".

واتهمت عدد من الدول الغربية النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية منها السارين في أكثر من مناسبة أخرها في مدينة دوما 7 نيسان الجاري ، في حين نفى النظام الاتهامات.