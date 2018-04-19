كشفت الأمم المتحدة عن مباحثات تجريها مع النظام السوري وروسيا بشأن تعزيز ترتيبات لتأمين خبراء منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في موقع الهجوم الكيماوي المزعوم بمنطقة دوما بريف دمشق.

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وقالت ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن، في تقرير وجه الى مجلس الامن الدولي، وحصلت وكالة ( فرانس برس)، على نسخة منه، انه "يأمل في وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار "في اقرب وقت ممكن".

واضاف التقرير ان "ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن في دمشق تجري حاليا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلي الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية حول كيفية تعزيز الترتيبات الامنية في مواقع محددة في دوما".

واشار التقرير الى ان فريق الامم المتحدة والمواكبة العسكرية الروسية "واجها اولا تظاهرة سلمية كبيرة"، بينما في موقع آخر "وقع انفجار واطلاق نار من اسلحة صغيرة باتجاه فريق ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن والشرطة العسكرية الروسية".

ولفت الى ان " فريق الامم المتحدة غادر الموقع "تحت غطاء وحماية الشرطة العسكرية الروسية وعاد سالما الى دمشق".

وكانت وكالة (رويترز) أفادت امس نقلاً عن مصدر أممي ، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجلوا دخولهم لمدينة دوما بريف دمشق اليوم الأربعاء، بعد حادثة إطلاق نار في الموقع المزمع زيارته.

وكان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية توجه إلى دوما قبل زيارة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمعة.

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، السبت، في اليوم الذي وجهت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية ضد مواقع عسكرية، رداً على هجوم يشتبه انه كيماوي في 7 نيسان بدوما.