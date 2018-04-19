قالت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، إن 15 سورياً نقلوا إلى مستشفى في محافظة مرسين، جراء تعرضهم لحالة تسمم.

وقالت صحيفة "حرييت" إن "مواطناً تركيا قام برش مبيدات حشرية في حقل القطن الخاص به، حيث يقيم بالقرب منه السوريين داخل خيم، وقد تعرضوا للتسمم، جراء استنشاقهم للمواد الكيميائية".

وأضافت الصحيفة انه تم نقل المصابين إلى المستشفى الحكومي، لتلقي العلاج، وهم الآن في حالة صحية جيدة.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا مليونين و957 ألفًا، و454، بحسب أرقام المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.

سيريانيوز