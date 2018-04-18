الوحدة يواصل هدر النقاط بخسارته امام الطليعة بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

واصل الوحدة نتائجه السلبية بخسارة جديدة 1-0 أمام الطليعة الاربعاء في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري السوري لكرة القدم .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى ملعب تشرين بدمشق سجل هدف المباراة الوحيد خالد المصطفى من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة رفع الطليعة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 41 في المركز الثالث.



ويلتقي الخميس لحساب الجولة نفسها الجيش مع حرفيي حلب في ملعب تشرين بدمشق.



وكان الوثبة قد فاز على الجهاد منذ يومين بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة مقدمة من الجولة 23 جمعتهما على الملعب البلدي في حمص. سيريانيوز 2018-04-18 18:32:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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