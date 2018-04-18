تمكن باريس سان جيرمان من التأهل الى نهائي كأس فرنسا بعد فوزه الصعب 3-1 على مضيفه كان الأربعاء، على ملعب ميشيل أورنانو، في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا.

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ويدين الفريق الباريسي بهذا الفوز لمهاجمه الشاب كيليان مبابي الذي سجل الهدفين بالدقيقتين 25 و81، وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثالث بالدقيقة 94، بينما سجل إسماعيل دياموندي هدف كان الوحيد بالدقيقة 44.



وتأهل سان جيرمان بهذا الفوز لملاقاة ليزيريبي في المباراة النهائية، في إطار حملة الدفاع عن لقب الكأس الذي حققه في المواسم الثلاثة الماضية.



ويحاول ​النادي الباريسي​ تحقيق الثلاثية المحلية بعد احرازه للقب ​كأس السوبر الفرنسية​ و​الدوري الفرنسي​ ويبقى الكأس الفرنسية لتتويج موسم الفريق الباريسي بأبهى حلة.