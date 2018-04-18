رونالدو ينقذ ريال مدريد من الخسارة على ملعبه بتعادل صعب امام اتلتيك بلباو اخبار الرياضة شارك

سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 على ملعبه وأمام ضيفه اتلتيك بلباو الاربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الإسباني .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل إيناكي ويليامز هدف بلباو في الدقيقة 14 قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



ورفع ريال مدريد رصيده لـ68 نقطة في المركز الثالث بينما بلباو في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة.



وافتتح إيناكي ويليامز التهديف لفريق بلباو في الدقيقة 14 بعدما استغل تمريرة رائعة من إينجو كوردوبا الذي لم يتهاون في تسجيلها من فوق الحارس كيلور نافاس.



وفي الدقيقة 87 سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية يلمسها رونالدو ويضعها داخل المرمى معلنا عن هدف تعديل الكفة.



وضمن نفس الجولة مني فالنسيا الرابع بخسارة ثانية على التوالي امام ضيفه خيتافي الثامن 1-2.



وبعد سقوطه أمام برشلونة المتصدر الأسبوع الماضي، تجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة، ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن فالنسيا قد يرضى بمركزه الحالي، في ظل الفارق الكبير مع ريال بيتيس الخامس (13 نقطة). سيريانيوز 2018-04-18 19:43:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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