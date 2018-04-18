رفضت روسيا، يوم الأربعاء، فكرة استبدال مقاتلي القوات الامريكية بسوريا بقوات دولة عربية اخرى كالسعودية.

وقال ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف عبر صفحة القناة المركزية للقاعدة، ان "المناطق التي تتواجد فيها القوات الامريكية هي اراضي سورية ولا يحق لأي جهة اخرى المساومة عليها تحت أي ذريعة".

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية كشفت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، عن مشاورات تجرى مع دول عربية لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش)".

وأكد الرئيس ترامب خلال الأيام الأخيرة عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش" هناك، دون تحديد جدول زمني للانسحاب، في تصريحات أثارت جدلا في الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا.