توصلت هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، يوم الأربعاء، لاتفاق مع الجانب الروسي، ينص على وقف اطلاق النار حتى يوم الاحد المقبل.

وذكرت مصادر معارضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي عقدت اليوم جولة من المفاوضات مع الجانب الروسي عند معبر الدار الكبير.

واشارت المصادر الى انه تم التوصل" لوقف إطلاق النار حتى الاجتماع القادم يوم الأحد، على أن يقوم الجانب الروسي بإلزام النظام بوقف إطلاق النار"، كما تم الاتفاق على أن "يقدم كل من طرفي التفاوض رؤيته للحل في المنطقة".

وبدأ الجيش النظامي، خلال الايام الماضية، عملية عسكرية واسعة في ريف حماه الجنوبي وريف حمص الشمالي الشرقي، ضد مجموعات مسلحة، حيث أفادت مصادر مؤيدة بأن النظامي حقق تقدماُ، و تمكن من السيطرة على عدة قرى فيها.